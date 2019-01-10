АПБА начало принимать меры против не прошедших регистрацию предпринимателей

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Агентство продбезопасности Азербайджана приступило к административным мероприятиям против субъектов предпринимательства, не прошедших регистрацию.

Как сообщили Report в агентстве, срок, данный субъектам предпринимательства, действующим в продовольственной сфере, для прохождения госрегистрации, истек 31 декабря 2018 года.

Сообщается, что в этот период АПБА неоднократно официально обращалось к субъектам предпринимательства в связи с госрегистрацией, регулярно проводило просветительские работы и в СМИ адресовало субъектам предпринимательства многократные предупреждения.

Агентство еще раз призвало субъекты предпринимательства, действующие в продовольственной сфере, пройти госрегистрацию и строить свою деятельность в рамках требований законодательства.

Отметим, что в Азербайджане зарегистрированные субъекты предпринимательства в сфере продбезопасности вносятся в госреестр, и этим субъектам выдается выписка из реестра.