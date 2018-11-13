АПБА: Изобличены занимающиеся незаконной деятельностью сотрудники агентства

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Развитие отношений между государством и предпринимателями, усовершенствование законодательных и административных процедур, устранение незаконных вмешательств и искусственных препятствий, формирование механизмов господдержки предпринимателей как составной части проводимой в Азербайджане экономической политики приводит к развитию здоровой предпринимательской среды.

Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана.

Сообщается, что агентство, как очередной этап волны реформ, проводимой руководством страны в этом направлении, с обеспечением участия в процессе каждого субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность в сфере продовольствия, оказывает всестороннюю поддержку для осуществления ими деятельности в соответствии с современными требованиями: "Одной из целей регулярных встреч с субъектами предпринимательства является обеспечение прозрачности, совместная борьба с фактами коррупции и устранение негативных фактов.

В результате проводимых в данной сфере мероприятий наряду с рядом действующих на местах сотрудников агентства, были обличены десятки занимающихся незаконной деятельностью лиц и привлечены правоохранительными органами к уголовной ответственности".

АПБА заявляет, что и в дальнейшем будет предпринимать совместно с соответствующими органами категоричные шаги и самые серьезные меры для наказания лиц, занимающихся подрывной, негативной деятельностью.