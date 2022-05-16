АПБА: Информация об отравлении клубникой трех человек в Геранбое - ложная

"Информация об отравлении клубникой трех человек в Геранбое не подтвердилась".

"Информация об отравлении клубникой трех человек в Геранбое не подтвердилась".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечается, что лицам, обратившимся в больницу, был поставлен диагноз "алиментарная диспепсия" (расстройство желудка, вызванное неправильным питанием), и через некоторое время они были выписаны домой: "Этот факт в очередной раз показывает, что некоторые сайты без соответствующего заключения экспертизы и медицинского диагноза распространяют такие необоснованные информации".

В АПБА отметили, что граждане и СМИ должны полагаться только на официальные данные, подтвержденные соответствующими государственными органами.