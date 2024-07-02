АПБА: География Азербайджана неблагоприятна для распространения бешенства

География Азербайджана неблагоприятна для распространения бешенства.

География Азербайджана неблагоприятна для распространения бешенства.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий отделом здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

Он отметил, что работа, проводимая по борьбе с бешенством среди животных, продолжается.

"Как и в случае с другими заболеваниями, география Азербайджана неблагоприятна для распространения этого заболевания. В последние два года с вертолетов проводится вакцинация диких животных, а также бродячих собак, являющихся разносчиками бешенства", - сказал Абдулалиев.

Он отметил, что вакцинация проводится в сотрудничестве с Грузией и Россией.

"Лесной массив, проходящий по территории Азербайджана, с одной стороны выходит на границу с Грузией, а с другой - с Россией. С обеими странами ведется работа по координации мероприятий как по вакцинации, так и по мониторингу", - сказал завотделом АПБА.