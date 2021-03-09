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АПБА: Больше всего нарушений выявлено в Хатаинском районе

АПБА: Больше всего нарушений выявлено в Хатаинском районе Больше всего нарушений по городу Баку выявлено в Хатаинском районе (30 нарушений)
Здоровье
9 марта 2021 г. 10:14
АПБА: Больше всего нарушений выявлено в Хатаинском районе
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С 1 по 7 марта Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело 22 642 мониторинга и выявило 1 109 нарушений.

Как сообщает Report, больше всего нарушений по городу Баку выявлено в Хатаинском районе (30 нарушений), меньше всего - в Гарадагском и Сураханском районах (по 5 нарушений).

Наиболее часто выявляемыми нарушениями являются следующие:

- Отсутствие контроля за использованием медицинских масок работниками и непредоставление медицинских масок - 931 (84%);

- Несоблюдение требований о минимальном расстоянии между столами (2 метра) и стульями (1 метр) - 124 (11%);

В целом, с 25.09.2020 года АПБА осуществило мониторинг 55 316 предприятий общественного питания по всей стране и выявило 3 210 нарушений.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: Ən çox nöqsan Xətaidə aşkarlanıb

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