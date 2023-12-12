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АПБА: Более 41 тонны импортированного из Беларуси картофеля будет уничтожено

АПБА: Более 41 тонны импортированного из Беларуси картофеля будет уничтожено В более чем 41 тонне картофеля, ввезенного из Беларуси в Азербайджан, были обнаружены вредители.
Здоровье
12 декабря 2023 г. 16:30
АПБА: Более 41 тонны импортированного из Беларуси картофеля будет уничтожено

В более чем 41 тонне картофеля, ввезенного из Беларуси в Азербайджан, были обнаружены вредители.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

На основании обращения ООО Lars 77, сотрудники Агентства отобрали образцы импортированного из Беларуси продовольственного картофеля и представили их в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности.

По результатам анализа, в партии продовольственного картофеля общим весом 20 980 кг был выявлен карантинный организм - бурая бактериальная гниль картофеля, а в партии продовольственного картофеля общим весом 20 450 кг - кольцевая гниль.

В соответствии с законодательством, принято решение об утилизации непригодной для потребления продукции.

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Версия на азербайджанском языке Belarusdan Azərbaycana gətirilən 41 tondan artıq kartof məhv ediləcək

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