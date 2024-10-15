АПБ проведет эпизоотологический мониторинг на предприятиях рыбного хозяйства

12:57

21-25 октября в городах Баку и Мингячевир, Имишлинском, Евлахском, Нефтчалинском, Шамкирском, Бардинском, Хачмазском, Огузском, Астаринском районах будет проведен эпизоотологический мониторинг против инфекционных и инвазионных болезней рыб.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ), в ходе мониторинга будут взяты диагностические пробы для проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни рыб.

Также будут проведены целевые просветительные мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил.

Информация о проведенном мониторинге будет также передана во Всемирную организацию по охране здоровья животных.