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АПБ проведет эпизоотологический мониторинг на предприятиях рыбного хозяйства

АПБ проведет эпизоотологический мониторинг на предприятиях рыбного хозяйства 12:57
Здоровье
15 октября 2024 г. 13:43
АПБ проведет эпизоотологический мониторинг на предприятиях рыбного хозяйства

21-25 октября в городах Баку и Мингячевир, Имишлинском, Евлахском, Нефтчалинском, Шамкирском, Бардинском, Хачмазском, Огузском, Астаринском районах будет проведен эпизоотологический мониторинг против инфекционных и инвазионных болезней рыб.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ), в ходе мониторинга будут взяты диагностические пробы для проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни рыб.

Также будут проведены целевые просветительные мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил.

Информация о проведенном мониторинге будет также передана во Всемирную организацию по охране здоровья животных.

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Версия на азербайджанском языке Balıqçılıq sahəsindəki müəssisələrdə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

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