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    Анар Алиев: В Азербайджане в лечении зоба применяется новшество

    Лечение новым методом не оставляет рубцов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Токсический зоб проявляется в основном похудением, сердцебиением, повышенной потливостью, раздражительностью, в некоторых случаях отсутствием чувствительности кожи на влагу". 

    Об этом Report заявил доктор Национального онкологического центра министерства здравоохранения, специалист по заболеваниям щитовидной железы и заведующий отделением радионуклидной терапии Анар Алиев. 

    А.Алиев рассказал о современных методах лечения заболевания. По его словам, существует три метода лечения токсического зоба: "Токсический зоб лечат классическим медикаментозным методом, хирургической операцией и радиойодотерапией, называемой также атомным лечением или "бескровной операцией щитовидной железы". Такое лечение получают 400-500 больных в год. В полстакана воды добавляют радиоактивный йод и дают больному. После этого зоб щитовидной железы уменьшается, токсичность прекращается и больной выздоравливает. Больного не оперируют. На шее рубцы не остаются, также не бывает необходимости принимать лекарственные препараты против зоба". 

    Заведующий отделением отметил, что в Азербайджане начал распространяться данный метод лечения. 

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