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ANAMA отправила в Карабах 8 новых машины скорой медпомощи

ANAMA отправила в Карабах 8 новых машины скорой медпомощи В целях обновления материально-технической базы Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) провело тендер на приобретение транспортных средств скорой медицинской помощи.
Здоровье
8 октября 2021 г. 11:12
ANAMA отправила в Карабах 8 новых машины скорой медпомощи

В целях обновления материально-технической базы Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) провело тендер на приобретение транспортных средств скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, компания-победитель ООО Sun Cars должна передать ANAMA 10 единиц машин медицинской помощи.

Кареты скорой медпомощи будут обслуживать сотрудников ANAMA, задействованных в операциях по разминированию в Карабахе. 8 машин уже переданы Агентству, другие 2 автомобиля будут использоваться в полевых операциях на освобожденных территориях до 20 октября.

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Версия на английском языке ФотоANAMA sends 8 more ambulances to Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA Qarabağa daha 8 təcili tibbi yardım maşını göndərib

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