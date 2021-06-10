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Анализы на антитела не являются основанием для получения COVID-паспорта

Анализы на антитела не являются основанием для получения COVID-паспорта "Анализы на антитела İgG не являются основанием для получения COVID-паспорта. Паспорт выдается только тем лицам, заражение которых подтверждено по результатам ПЦР-теста".
Здоровье
10 июня 2021 г. 15:42
Анализы на антитела не являются основанием для получения COVID-паспорта
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"Анализы на антитела İgG не являются основанием для получения COVID-паспорта. Паспорт выдается только тем лицам, заражение которых подтверждено по результатам ПЦР-теста".

Как сообщает Report, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Азербайджана Наиля Дашдамирова.

По ее словам, на сегодняшний день в Азербайджане не вакцинируются кормящие матери, беременные женщины и дети в возрасте до 18 лет: "Эксперты Всемирной организации здравоохранения в настоящее время проводят исследования в этом направлении. Пока каких-либо решений по этому поводу не принято".

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Версия на английском языке Health Ministry: Impossible to get COVID-19 passport by passing IgG analysis
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: İgG analizi ilə COVID-19 pasportu almaq olmaz

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