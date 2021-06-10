Анализы на антитела не являются основанием для получения COVID-паспорта

"Анализы на антитела İgG не являются основанием для получения COVID-паспорта. Паспорт выдается только тем лицам, заражение которых подтверждено по результатам ПЦР-теста".

"Анализы на антитела İgG не являются основанием для получения COVID-паспорта. Паспорт выдается только тем лицам, заражение которых подтверждено по результатам ПЦР-теста".

Как сообщает Report, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Азербайджана Наиля Дашдамирова.

По ее словам, на сегодняшний день в Азербайджане не вакцинируются кормящие матери, беременные женщины и дети в возрасте до 18 лет: "Эксперты Всемирной организации здравоохранения в настоящее время проводят исследования в этом направлении. Пока каких-либо решений по этому поводу не принято".