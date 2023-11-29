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Амирасланов: Материнская и детская смертность у нас такая же большая проблема, как и во всем мире

Амирасланов: Материнская и детская смертность у нас такая же большая проблема, как и во всем мире Материнская и детская смертность в Азербайджане является такой же большой проблемой, как и во всем мире.
Здоровье
29 ноября 2023 г. 16:15
Амирасланов: Материнская и детская смертность у нас такая же большая проблема, как и во всем мире

Материнская и детская смертность в Азербайджане является такой же большой проблемой, как и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета здравоохранения Милли меджлиса Азербайджанской Республики Ахлиман Амирасланов, выступая на общественных слушаниях "Здоровье и семейные ценности в законодательном аспекте".

Он отметил, что каждый год в законодательство вносятся изменения: "В нашей стране достигнуты большие успехи в этой области, проводятся реформы в сфере здравоохранения. Однако расслабляться нельзя - мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить количество материнской и детской смертности".

Он отметил, что следует также стремиться к снижению случаев ранних браков. "В этом вопросе многое зависит от самих граждан", - добавил глава комитета.

Председатель парламентского комитета подчеркнул, что случаев родов вне больниц в стране пока немного, но это тоже является значимым фактором, влияющим на рост материнской и детской смертности.

А.Амирасланов остановился также на вопросах наркозависимости. "Многие учреждения борются с этой проблемой, и так и должно быть. Мы должны быть внимательны к этой проблеме и делать все, для борьбы с ней".

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Версия на азербайджанском языке Əhliman Əmiraslanov: “Ana və uşaq ölümü bütün dünyada olduğu kimi bizdə də böyük bir problemdir”

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