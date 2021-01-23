Американский врач: Пандемия не закончится, пока все не вакцинируются

Мы можем победить вирус, используя только вакцины

США одними из первых начали процесс вакцинации от COVID-19. Массовая вакцинация проводится в 50 штатах США, включая штат Нью-Йорк, который долгое время считался эпицентром пандемии и где от этой инфекции умерли около 40 тысяч человек. В каждом штате США решение о том, кого вакцинировать в первую очередь, принимают губернаторы. Этот процесс контролируется специальной медицинской командой, созданной в больницах. В настоящее время в штате Нью-Йорк начался второй этап массовой вакцинации. Врач одного из известных медицинских центров штата Нью-Йорк The Mount Sinai Hospital и университетской клиники Альберта Эйнштейна, Абдо Балыкчыоглу, дал интервью спецкору Report о пандемии и ходе вакцинации.

- Вы работаете в двух крупных больницах, предназначенных для пациентов с коронавирусом в штате Нью-Йорк, который долгое время был эпицентром пандемии. Что Вы можете сказать, исходя из ваших наблюдений?

- Больница, в которой я работаю, начала принимать пациентов с коронавирусом с марта 2020 года. 9 марта в Нью-Йорке я принял первого зараженного вирусом пациента. После этого за короткое время медучреждение было заполнено пациентами. Под моим наблюдением было 59 пациентов с коронавирусом, и ежедневно в больницу поступали около 5 пациентов. В то же время ежедневно из-за коронавируса мы теряли как минимум 5 человек. Я врач с 40-летним стажем, и с сожалением могу сказать, что за месяц от этой болезни умерло больше пациентов, которых я лечил, чем за весь период моей деятельности.

К середине мая число зараженных коронавирусом начало снижаться, но с сентября 2020 года заболеваемость вновь возросла. В настоящее время треть нашей больницы заполнена больными коронавирусом. Хотя уровень заражения высокий, смертность несколько снизилась. Немаловажную роль сыграло и то, что мы начали внедрять новые методы лечения, и благодаря препарату "Кортизон” (Cortisone) нам удалось в определенной степени снизить смертность.

В настоящее время в Нью-Йорке люди ходят в медицинских масках, соблюдая социальную дистанцию. Чистота очень важна, но вакцина еще важнее.

- С какими факторами Вы связываете скорость распространения и силу воздействия коронавируса?

- Течение болезни в организме зараженных COVID-19 людей варьируется в зависимости от генетических факторов. В носу и горле человека имеется именуемый нами рецептор CCR5. Люди с высоким уровнем CCR5-рецепторов заражаются быстрее, т.к. эти рецепторы притягивают вирус к себе, как магнит. После того как вирус попал в организм, в организме начинается реакция на него. В организме пациентов вырабатываются антитела (antibody). Вслед за этим в организме борьба между антигеном и антителом в иммунной системе усугубляет состояние, и вирус остается в стороне. При коронавирусе реакция организма на вирус вызывает осложнения. Умирают даже молодые люди, у которых не наблюдалось каких-либо серьезных заболеваний. При этом пациенты в возрасте 70-80 лет и со многими заболеваниями полностью выздоравливают. Естественно, у людей с сахарным диабетом, повышенным давлением, заболеваниями почек и сердца коронавирус вызывает больше осложнений. Поэтому могу с уверенностью сказать, что воздействие коронавируса на человека напрямую связано с генетическими факторами.

- Как обстоит ситуация с вакцинацией в Нью-Йорке сейчас?

- Уже месяц в Нью-Йорке проводится вакцинация по принципу добровольности. Я сделал вторую дозу вакцины и пока не почувствовал никаких побочных эффектов. Независимо от того, в какой стране или компании производится вакцина, каждый должен добровольно участвовать в вакцинации. В США уже вакцинированы более 6 миллионов человек, и только у 20 человек возникла аллергическая реакция. В больнице, где я работаю, мы наблюдали побочный эффект от вакцины у двух человек, и расследуем причины этого.

В США для вакцинации используются вакцины компаний Pfizer и BioNTech. В Нью-Йорке вакцинация проводится поэтапно. Сначала вакцинировали работников отделений интенсивной терапии, а затем скорой помощи. После этого были вакцинированы полицейские и учителя, а затем граждане старше 75 лет. Сейчас вакцинируются лица старше 65 лет. До вакцинации у пациентов уточняют, есть ли у них аллергия на пищу или лекарства. Потому что люди с аллергией входят в группу риска, и у них может произойти анафилактический шок. Пока у нас нет пациентов, умерших из-за этого, только у одного нашего медработника был анафилактический шок, он был помещен в отделение интенсивной терапии. Его состояние улучшилось за три дня, и мы отправили его домой.

После прививки в месте инъекции наблюдается небольшое покраснение, болят мышцы и кости. Спустя десять дней после введения первой дозы в организме начинается борьба с коронавирусом, после второй дозы вакцина показывает 95%-ю эффективность. Даже если в организме формируется 5% резистентности, носитель коронавируса переносит болезнь легче. Мы можем вакцинировать инфицированных коронавирусом пациентов через десять дней. Пациенты, лечащиеся с помощью плазмафареза, должны ждать не менее трех месяцев для вакцинации. При плазмафарезе выделяются антитела, которые нейтрализуют действие вакцины. Я могу с уверенностью сказать, что мы можем победить вирус, используя только вакцины. Поэтому я рекомендую всем принять участие в вакцинации.

- Сегодня у людей наблюдается скептический подход, большинство даже пытается избежать вакцинации. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Пандемия не закончится, пока все не вакцинируются. Если вакцинировать 70-75% населения, то может сформироваться иммунитет, и вирус постепенно ослабнет и исчезнет. Однако в США часть населения отказывается от вакцинации. Мы думаем, что около 50-60% людей будут вакцинированы. Я верю, что люди в Азербайджане и Турции будут более щепетильны в этой теме и примут участие в вакцинации. В то же время ведутся работы по разработке препаратов против коронавируса. В настоящее время тестируются более 300 препаратов, и среди них, несомненно, будут выявлены эффективные. Это также может занять некоторое время. В ближайшие дни мы представим препарат, над которым работаем. Мы думаем, что если подготовка лекарств и вакцинация пройдут одновременно, результат будет более обнадеживающим. Как и другие пандемии, которые существовали в истории, коронавирус не сможет длиться долго, разумеется, он исчезнет через некоторое время.

- Можете ли вы подробнее рассказать о препарате, над которым сейчас работаете?

- У нас большие надежды на этот препарат, который будет использоваться против коронавируса. Эти исследования проводятся в университетской больнице Альберта Эйнштейна. Препарат под названием "Леронлимаб" ранее использовался для лечения больных СПИДом. На первом этапе мы протестировали этот препарат на 11 пациентах. У 6 из них была почечная недостаточность, а у одного человека была пересадка печени, и все они были больны раком. Из 11 пациентов 9 были подключены к аппарату ИВЛ. 6 из этих пациентов полностью выздоровели. Это стало большим успехом для нас. На втором этапе с разрешения Министерства здравоохранения США мы провели тестирование на 60-70 пациентах. На заключительном этапе препарат был протестирован на 390 инфицированных коронавирусом пациентах в более чем 10 медучреждениях, включая больницы Гарварда, Бостона, Калифорнии, и в настоящее время мы ждем результатов. Если все пойдет по желаемому сценарию, мы сделаем очень важный шаг в борьбе с коронавирусом.

Вусала Аббасова