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Американские ученые разработали схему лечения рака поджелудочной железы

Американские ученые разработали схему лечения рака поджелудочной железы Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали схему лечения рака поджелудочной железы, которая стала первым за десять лет успехом в улучшении выживаемости пациентов.
Здоровье
21 января 2023 г. 02:56
Американские ученые разработали схему лечения рака поджелудочной железы

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали схему лечения рака поджелудочной железы, которая стала первым за десять лет успехом в улучшении выживаемости пациентов.

Как передает Report, результаты были представлены на симпозиуме Американского общества клинической онкологии (ASCO) по злокачественным образованиям желудочно-кишечного тракта, который проходит 19-21 января в Сан-Франциско.

Существует несколько режимов химиотерапии, используемых для лечения недавно диагностированного метастатического рака поджелудочной железы, но было проведено мало прямых сравнений выживаемости при том или другом методе.

В целях исследования 770 пациентов из более чем 25 стран были случайным образом распределены для получения четырех (комбинация NALIRIFOX) или двух препаратов (наб-паклитаксела и гемцитабина). В первой группе общая выживаемость составила 11,1 месяца, а в группе с двумя препаратами — 9,2 месяца. Выживаемость без прогрессирования рака увеличилась на 1,8 месяца при терапии четырьмя препаратами.

Некоторые побочные эффекты, включая диарею, тошноту, низкий уровень калия, чаще встречались у пациентов, принимавших четыре препарата, но анемия и низкий уровень лейкоцитов чаще встречались у принимавших два препарата.

Это исследование показывает, что более агрессивный подход к химиотерапии может быть полезен для тех пациентов, которые могут его переносить. Результаты могут лечь в основу нового стандарта лечения, а также поспособствуют разработке новых лекарств.

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