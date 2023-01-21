Американские ученые разработали схему лечения рака поджелудочной железы

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали схему лечения рака поджелудочной железы, которая стала первым за десять лет успехом в улучшении выживаемости пациентов.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали схему лечения рака поджелудочной железы, которая стала первым за десять лет успехом в улучшении выживаемости пациентов.

Как передает Report , результаты были представлены на симпозиуме Американского общества клинической онкологии (ASCO) по злокачественным образованиям желудочно-кишечного тракта, который проходит 19-21 января в Сан-Франциско.

Существует несколько режимов химиотерапии, используемых для лечения недавно диагностированного метастатического рака поджелудочной железы, но было проведено мало прямых сравнений выживаемости при том или другом методе.

В целях исследования 770 пациентов из более чем 25 стран были случайным образом распределены для получения четырех (комбинация NALIRIFOX) или двух препаратов (наб-паклитаксела и гемцитабина). В первой группе общая выживаемость составила 11,1 месяца, а в группе с двумя препаратами — 9,2 месяца. Выживаемость без прогрессирования рака увеличилась на 1,8 месяца при терапии четырьмя препаратами.

Некоторые побочные эффекты, включая диарею, тошноту, низкий уровень калия, чаще встречались у пациентов, принимавших четыре препарата, но анемия и низкий уровень лейкоцитов чаще встречались у принимавших два препарата.

Это исследование показывает, что более агрессивный подход к химиотерапии может быть полезен для тех пациентов, которые могут его переносить. Результаты могут лечь в основу нового стандарта лечения, а также поспособствуют разработке новых лекарств.