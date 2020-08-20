О нас
Report Georgia

Американские ученые назвали идеальный возраст для похудения

Американские ученые назвали идеальный возраст для похудения Американские ученые провели исследование и выяснили, что после 40 лет снижение веса может вызвать ряд сопутствующих проблем
Здоровье
20 августа 2020 г. 17:59
Американские ученые назвали идеальный возраст для похудения

Американские ученые провели исследование и выяснили, что после 40 лет снижение веса может вызвать ряд сопутствующих проблем.

Как передает Report, об этом сообщил сайт Life.

Американские ученые в ходе эксперимента, который проводился целых 17 лет (с 1998 по 2015 годы), выяснили идеальный возраст для похудения. Им является период с 25 до 40 лет. Уменьшение жировой прослойки в этот период снижает риск наступления ранней смерти в два раза.

Выяснилось, что, те, кто худел в промежутке с 25 до 40 лет, имели больше шансов на здоровую жизнь. Те же, кто сбрасывал вес после 40 лет, получали дополнительные риски для здоровья.

По данным Всемирного банка, в мире по состоянию на 2016 год было более двух миллиардов людей с лишним весом, что составляет 44% всего взрослого населения планеты. Этот показатель вырос по сравнению с 1975 годом в три раза. При этом число детей, страдающих ожирением в наше время, перевалило за 40 миллионов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке American scientists unveil best age for weight loss

Новости партнеров

Самое важное

Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44

Последние новости

19:14
В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тыс. человек Другие страны
18:57
"Сумгайыт" привлек в состав футболиста "Сабаха" Футбол
18:41
США ввели санкции против шести граждан Сирии Другие страны
18:26
В Китае произошли взрывы на шахте Другие страны
18:10
Футболист "Карабаха" отдан в аренду  Футбол
18:00
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого Экология
17:59
Американские ученые назвали идеальный возраст для похудения Здоровье
17:32
В Беларуси усилили охрану госграницы В регионе
17:27
Национальные парки Азербайджана открываются для посетителей Экология
17:09
В Азербайджане 139 новых случаев заражения COVID-19 Здоровье
17:07
В Сумгайытском химико-промышленном парке начался выпуск новой продукции Промышленность
16:50
В Астаре оштрафованы организаторы и участники хнаяхты  Происшествия
16:32
Глава МИД Азербайджана посетит Россию Внешняя политика
16:09
Арестованный глава ИВ освобожден от занимаемой должности Внутренняя политика
15:59
В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы Происшествия
Вся новостная лента