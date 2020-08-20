Американские ученые назвали идеальный возраст для похудения

Американские ученые провели исследование и выяснили, что после 40 лет снижение веса может вызвать ряд сопутствующих проблем

Американские ученые провели исследование и выяснили, что после 40 лет снижение веса может вызвать ряд сопутствующих проблем.

Как передает Report, об этом сообщил сайт Life.

Американские ученые в ходе эксперимента, который проводился целых 17 лет (с 1998 по 2015 годы), выяснили идеальный возраст для похудения. Им является период с 25 до 40 лет. Уменьшение жировой прослойки в этот период снижает риск наступления ранней смерти в два раза.

Выяснилось, что, те, кто худел в промежутке с 25 до 40 лет, имели больше шансов на здоровую жизнь. Те же, кто сбрасывал вес после 40 лет, получали дополнительные риски для здоровья.

По данным Всемирного банка, в мире по состоянию на 2016 год было более двух миллиардов людей с лишним весом, что составляет 44% всего взрослого населения планеты. Этот показатель вырос по сравнению с 1975 годом в три раза. При этом число детей, страдающих ожирением в наше время, перевалило за 40 миллионов.