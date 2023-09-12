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Американские регуляторы одобрили новые антиковидные бустеры Pfizer и Moderna

Американские регуляторы одобрили новые антиковидные бустеры Pfizer и Moderna Американское Управление по контролю за медикаментами и продуктами питания (FDA) одобрило использование новых бустерных вакцин от COVID-19 производства компания Pfizer-BioNTech и Moderna.
Здоровье
12 сентября 2023 г. 13:16
Американские регуляторы одобрили новые антиковидные бустеры Pfizer и Moderna

Американское Управление по контролю за медикаментами и продуктами питания (FDA) одобрило использование новых бустерных вакцин от COVID-19 производства компания Pfizer-BioNTech и Moderna.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом отмечается в заявлении регулятора.

Новые вакцины позволят "более точно воздействовать на распространяющиеся сейчас штаммы и обеспечивать лучшую защиту от серьезных последствий COVID-19, включая госпитализацию и смерть".

В FDA поясняют, что одну дозу новой вакцины можно вводить всем людям в возрасте от пяти лет не раньше чем через два месяца после введения любой другой вакцины от COVID-19. Прежде вакцинированным детям в возрасте от шести месяцев до четырех лет будет вводиться одна или две дозы новых вакцин в зависимости от предыдущих вакцинаций. А невакцинированным детям этого возраста могут вводиться две-три дозы новых вакцин. Новые вакцины станут доступны после того, как их одобрят к использованию Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Заседание экспертов CDC, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится уже сегодня, 12 сентября.

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Версия на английском языке US regulators approve new anti-Covid boosters from Pfizer and Moderna

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