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Американская вакцина от коронавируса показала крайне высокую эффективность

Американская вакцина от коронавируса показала крайне высокую эффективность Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента
Здоровье
17 ноября 2020 г. 03:36
Американская вакцина от коронавируса показала крайне высокую эффективность

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте разработчика со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB).

В испытаниях приняли участие более 30 тысяч человек, заражение коронавирусом на промежуточном этапе было выявлено у 95 человек. Отмечается, что 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вводили плацебо. Таким образом, среди тех, кто действительно получил вакцину от COVID-19, заразились лишь пять человек. Большинство участников исследования перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке препарата. "Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме", — сказал он.

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