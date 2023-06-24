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Американская разведка: SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия

Американская разведка: SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия Разведка США не обладает какими-либо данными о том, что к пандемии коронавирусной инфекции привел какой-то инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае.
Здоровье
24 июня 2023 г. 05:39
Американская разведка: SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия

Разведка США не обладает какими-либо данными о том, что к пандемии коронавирусной инфекции привел какой-то инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае.

Как передает Report, об этом говорится в докладе американских спецслужб, направленном конгрессу Соединенных Штатов.

В документе сказано, что американская разведка "по-прежнему не располагает свидетельствами того, что исследования УИВ до пандемии включали (вирус) SARS-CoV-2 или близкого к нему предшественника, а также никакими прямыми свидетельствами того, что до пандемии имел место некий конкретный инцидент, который был связан с персоналом" этого института и который мог привести к пандемии COVID-19.

В нем также говорится, что, "SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия". Это следует из "оценки всех ведомств" разведывательного сообщества США.

Кроме того, согласно этим оценкам, ряд ученых УИВ "занимались генной инженерией коронавирусов, используя для этого обычные лабораторные методы". Однако у американской разведки отсутствуют указания на использование SARS-COV-2 в этих экспериментах.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ kəşfiyyatı: “SARS-CoV-2” virusu bioloji silah kimi hazırlanmayıb

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