Али Асадов: В Азербайджане изменились цены на 277 наименований лекарственных препаратов

В Азербайджане изменились цены на 277 наименований лекарственных препаратов.

В Азербайджане изменились цены на 277 наименований лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, об этом 9 декабря на пленарном заседании парламента заявил премьер-министр Али Асадов.

По его словам, цены на лекарства в Азербайджане регулируются Тарифным советом: "Тарифный совет регулирует цены на 13 493 наименования лекарств. Цены на 277 лекарственных препаратов изменились из-за недавнего повышения цен. Это 2% от общего количества лекарств. 126 из них российского, украинского и белорусского производства. Рост цен на импорт лекарств из этих стран был неизбежен".

Премьер-министр напомнил, что, согласно действующему законодательству, физические лица могут ввозить в страну необходимое количество лекарственных средств для личного пользования.