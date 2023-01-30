Акушер-гинеколог: Определение групп риска при беременности является одним из важнейших факторов

Определение групп риска при беременности является одним из важнейших факторов.

Определение групп риска при беременности является одним из важнейших факторов.

Как сообщает Report, об этом рассказала специалист-эксперт Минздрава, акушер-гинеколог Нигяр Ахундова.

По ее словам, группы риска определяются врачом акушером-гинекологом и проводятся в рамках принятой во всем мире перинатальной концепции: "Понятие "группы риска при беременности" в медицине необходимо для того, чтобы свести до минимума возможность развития осложнений во время вынашивания ребенка, которые впоследствии могут привести к преждевременным родам, врожденным патологиям или смерти плода.

Одной из важнейших проблем для этих групп риска, которая во многом определяет общий ход вынашивания плода, является возраст женщины. Если будущая мама моложе 18 лет или старше 38, она попадает в группу риска и нуждается в особом наблюдении. Потому что у них чаще возникают осложнения (гестационная гипертензия и преэклампсия/эклампсия, гестационный сахарный диабет, задержка развития плода, психологические проблемы).

Помимо этого, рождение 5-го или 6-ого ребенка может сопровождаться такими патологиями, как врожденная тугоухость плода, акушерские кровотечения (преждевременная отслойка плаценты, гипотонические и атонические кровотечения), преждевременные роды и др.

Следующей группой риска является многоплодная беременность (беременность, при которой в полости матки развивается два и более плода). Многоплодие является беременностью высокой степени риска. Риск многоплодной беременности заключается в повышении вероятности преждевременных родов или выкидыша на 40%. Помимо этого, при многоплодии у беременных чаще возникают проблемы с давлением, отеки и инфекции почек. В результате новорожденные могут родиться с экстремально низкой массой тела и патологиями внутриутробного развития", - добавила врач.