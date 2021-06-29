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Активирована услуга "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на июль

Активирована услуга "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на июль Активирована услуга "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на июль.
Здоровье
29 июня 2021 г. 17:26
Активирована услуга Рандеву для вакцинации от COVID-19 на июль

Активирована услуга "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на июль.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

Сообщается, что желающие вакцинироваться от COVID-19 в июле могут с 29 июня встать в очередь в электронном порядке. Для этого лица старше 18 лет должны воспользоваться электронной услугой "Рандеву для вакцинации от COVID-19".

"В настоящее время в Азербайджане используются вакцины CoronaVac, Vaxzevria, Спутник V и Pfizer. Желающие вакцинироваться в июле должны встать в очередь с конца текущего месяца.

С условиями использования электронной услуги "Рандеву для вакцинации от COVID-19" можно ознакомиться, пройдясь по ссылке", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке İyul ayı üçün “COVID-19 vaksin randevu” xidməti aktiv edildi

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