Активирована услуга "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на июль

Активирована услуга "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на июль.

Активирована услуга "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на июль.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.

Сообщается, что желающие вакцинироваться от COVID-19 в июле могут с 29 июня встать в очередь в электронном порядке. Для этого лица старше 18 лет должны воспользоваться электронной услугой "Рандеву для вакцинации от COVID-19".

"В настоящее время в Азербайджане используются вакцины CoronaVac, Vaxzevria, Спутник V и Pfizer. Желающие вакцинироваться в июле должны встать в очередь с конца текущего месяца.