Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане много семей, желающих стать родителями путем искусственного оплодотворения

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Начиная со следующего года в Учебной хирургической клинике при Азербайджанском медицинском университете (АМУ) начнет работу отделение, в котором будут проводиться операции по искусственному оплодотворению. Как сообщили Report в пресс-службе АМУ, в связи с этим сегодня на встрече, состоявшейся в данном вузе с участием представителей Американской клиники в Турции, достигнуто первичное соглашение.

Ректор АМУ, академик Ахлиман Амирасланов отметил проблему нехватки высококвалифицированных специалистов в области искусственного оплодотворения. По словам ректора, эта тема находится на повестке дня в стране и Азербайджане много семей, желающих стать родителями с помощью искусственного оплодотворения.

Глава турецкой делегации проф. др. Булент Урман выразил желание наряду с проведением операций по искусственному оплодотворению в АТУ, принять участие в учебном процессе.

На встрече было достигнуто первичное соглашение о создании с начала 2015 года в Учебной хирургической клинике при АТУ отделения искусственного оплодотворения. Принято решение о подготовке контракта о взаимном сотрудничестве между двумя сторонами.