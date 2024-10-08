Айдын Керимов: В ближайшее время завершится строительство Шушинской центральной районной больницы

В ближайшее время будет завершено строительство Шушинской центральной районной больницы.

В ближайшее время будет завершено строительство Шушинской центральной районной больницы.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на IV заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, азербайджанские врачи оказывают услуги в Шуше и на других освобожденных территориях: "Скоро будет завершено строительство комплекса центральной больницы. Тем самым организация медицинских услуг в Шуше перейдет на другой уровень".