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Айдын Керимов: В ближайшее время завершится строительство Шушинской центральной районной больницы

Айдын Керимов: В ближайшее время завершится строительство Шушинской центральной районной больницы В ближайшее время будет завершено строительство Шушинской центральной районной больницы.
Здоровье
8 октября 2024 г. 12:06
Айдын Керимов: В ближайшее время завершится строительство Шушинской центральной районной больницы

В ближайшее время будет завершено строительство Шушинской центральной районной больницы.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на IV заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, азербайджанские врачи оказывают услуги в Шуше и на других освобожденных территориях: "Скоро будет завершено строительство комплекса центральной больницы. Тем самым организация медицинских услуг в Шуше перейдет на другой уровень".

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Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: Yaxın vaxtlarda Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi başa çatacaq

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