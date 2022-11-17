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Ахлиман Амирасланов: Готовится серьезная программа в связи с лекарствами

Ахлиман Амирасланов: Готовится серьезная программа в связи с лекарствами В Азербайджане ведется работа над подготовкой программы в связи с лекарствами.
Здоровье
17 ноября 2022 г. 11:53
Ахлиман Амирасланов: Готовится серьезная программа в связи с лекарствами

В Азербайджане ведется работа над подготовкой программы в связи с лекарствами.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что среди населения имеется недовольство качеством и стоимостью лекарственных средств:

"Считаю, что имеется большая потребность в решении вопросов, связанных с медикаментами. По имеющейся у нас информации, в правительстве разрабатывается серьезная программа по медикаментам. Уверены, что разработка и реализация такой программы разрешат имеющиеся в этой сфере проблемы. Считаю, что при разработке этих документов необходимо привлекать к вопросу и депутатов”.

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Версия на азербайджанском языке Əhliman Əmiraslanov: “Dərman vasitələri ilə bağlı ciddi proqram hazırlanır”

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