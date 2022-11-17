Ахлиман Амирасланов: Готовится серьезная программа в связи с лекарствами

В Азербайджане ведется работа над подготовкой программы в связи с лекарствами.

В Азербайджане ведется работа над подготовкой программы в связи с лекарствами.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что среди населения имеется недовольство качеством и стоимостью лекарственных средств:

"Считаю, что имеется большая потребность в решении вопросов, связанных с медикаментами. По имеющейся у нас информации, в правительстве разрабатывается серьезная программа по медикаментам. Уверены, что разработка и реализация такой программы разрешат имеющиеся в этой сфере проблемы. Считаю, что при разработке этих документов необходимо привлекать к вопросу и депутатов”.