Агентство: Возобновляется выдача бесплатных препаратов страдающим от рака крови детям

Национальному центру гематологии и трансфузиологии высланы лекарственные препараты для детей, страдающих от рака крови.

Национальному центру гематологии и трансфузиологии высланы лекарственные препараты для детей, страдающих от рака крови.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили Государственном агентстве по обязательному медстрахованию.

Отмечается, что транспортное средство с лекарственными препаратами по 20 наименованиям, используемыми в лечении таких больных, уже выехало со склада: "Лекарственное обеспечение осуществляется в рамках "Программы мероприятий по борьбе со злокачественными заболеваниями крови".

В социальных сетях родители детей с раком крови пожаловались, что им не выдаются лекарства. Агентство сообщило, что был проведен соответствующий тендер, однако из-за отсутствия государственной регистрации у лекарств возникли задержки в процессе ввоза, в связи с регистрацией было обращено в Кабинет министров.