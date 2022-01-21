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Агентство: Возобновляется выдача бесплатных препаратов страдающим от рака крови детям

Агентство: Возобновляется выдача бесплатных препаратов страдающим от рака крови детям Национальному центру гематологии и трансфузиологии высланы лекарственные препараты для детей, страдающих от рака крови.
Здоровье
21 января 2022 г. 16:56
Агентство: Возобновляется выдача бесплатных препаратов страдающим от рака крови детям

Национальному центру гематологии и трансфузиологии высланы лекарственные препараты для детей, страдающих от рака крови.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили Государственном агентстве по обязательному медстрахованию.

Отмечается, что транспортное средство с лекарственными препаратами по 20 наименованиям, используемыми в лечении таких больных, уже выехало со склада: "Лекарственное обеспечение осуществляется в рамках "Программы мероприятий по борьбе со злокачественными заболеваниями крови".

В социальных сетях родители детей с раком крови пожаловались, что им не выдаются лекарства. Агентство сообщило, что был проведен соответствующий тендер, однако из-за отсутствия государственной регистрации у лекарств возникли задержки в процессе ввоза, в связи с регистрацией было обращено в Кабинет министров.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Qan xərçəngindən əziyyət çəkən uşaqlara pulsuz dərmanın verilməsi bərpa olunub"

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