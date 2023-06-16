Агентство: В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом ОМС

"В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом обязательного медицинского страхования".

"В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом обязательного медицинского страхования".

Как сообщает Report, об этом советник председателя правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Нелли Вейсова сказала на церемонии открытия международного научного конгресса "Современная кардиология: достижения и инновации".

Она отметила, что около 400 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы воспользовались услугами в рамках пакета обязательного медицинского страхования.