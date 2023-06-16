О нас

Агентство: В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом ОМС

Агентство: В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом ОМС "В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом обязательного медицинского страхования".
Здоровье
16 июня 2023 г. 14:22
Агентство: В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом ОМС

"В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом обязательного медицинского страхования".

Как сообщает Report, об этом советник председателя правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Нелли Вейсова сказала на церемонии открытия международного научного конгресса "Современная кардиология: достижения и инновации".

Она отметила, что около 400 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы воспользовались услугами в рамках пакета обязательного медицинского страхования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Ötən il əhalinin 47 faizi icbari tibbi sığorta zərfindən yararlanıb"

Другие новости из категории

За сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом
За сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом
15 июня 2023 г. 16:51
В Азербайджане число больных коронавирусом сократилось до 14
В Азербайджане число больных коронавирусом сократилось до 14
14 июня 2023 г. 16:56
АПБА выявила партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана
АПБА выявила партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана
14 июня 2023 г. 16:46
В Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи
ФотоВ Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи
14 июня 2023 г. 11:45
За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом
За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом
13 июня 2023 г. 16:50
В Баку ограничена деятельность предприятия по переработке молочных продуктов
ФотоВ Баку ограничена деятельность предприятия по переработке молочных продуктов
13 июня 2023 г. 15:46
Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии
Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии
13 июня 2023 г. 05:46
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился всего один человек
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился всего один человек
12 июня 2023 г. 17:09
В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям
В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям
12 июня 2023 г. 11:41
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились два человека
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились два человека
11 июня 2023 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi