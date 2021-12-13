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Агентство: Средства собранные на операции расходуются на другие цели

Агентство: Средства собранные на операции расходуются на другие цели В последнее время в медиа ресурсах встречаются обращения различных людей с целью сбора средств у населения для проведения хирургической операции.
Здоровье
13 декабря 2021 г. 12:56
Агентство: Средства собранные на операции расходуются на другие цели

В последнее время в медиа ресурсах встречаются обращения некоторых граждан с целью сбора средств для проведения хирургической операции.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, была установлена связь с этими людьми: «Оказалось, что им оказали услуги в рамках обязательного медицинского страхования. Сбор средств же был связан с удовлетворением других потребностей, связанных с болезнью».

«Хотим донести до внимания граждан и представителей СМИ, что Пакетом услуг обязательного медицинского страхования обеспечиваются 2550 медуслуг. Из них 950 медицинских услуг составляют хирургические операции. К ним относятся кохлеарная имплантация, введение внутрисуставного эндопротеза, аортокоронарное шунтирование, операции сердечных клапанов, хирургическое лечение врожденных пороков сердца, а также минимально инвазивная кардиохирургия и ряд других операций. Медицинские услуги, связанные с лечением и обследованием болезней, которые проводятся по государственной программе, а также косметические процедуры и пластические операции, трансплантация органов, искусственное оплодотворение и стоматологические услуги не входят в Пакет услуг обязательного медицинского страхования», - отметили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Müalicə adı altında toplanan pul başqa məqsədlər üçün istifadə olunur"

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