Агентство: Средства собранные на операции расходуются на другие цели

В последнее время в медиа ресурсах встречаются обращения различных людей с целью сбора средств у населения для проведения хирургической операции.

В последнее время в медиа ресурсах встречаются обращения некоторых граждан с целью сбора средств для проведения хирургической операции.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, была установлена связь с этими людьми: «Оказалось, что им оказали услуги в рамках обязательного медицинского страхования. Сбор средств же был связан с удовлетворением других потребностей, связанных с болезнью».

«Хотим донести до внимания граждан и представителей СМИ, что Пакетом услуг обязательного медицинского страхования обеспечиваются 2550 медуслуг. Из них 950 медицинских услуг составляют хирургические операции. К ним относятся кохлеарная имплантация, введение внутрисуставного эндопротеза, аортокоронарное шунтирование, операции сердечных клапанов, хирургическое лечение врожденных пороков сердца, а также минимально инвазивная кардиохирургия и ряд других операций. Медицинские услуги, связанные с лечением и обследованием болезней, которые проводятся по государственной программе, а также косметические процедуры и пластические операции, трансплантация органов, искусственное оплодотворение и стоматологические услуги не входят в Пакет услуг обязательного медицинского страхования», - отметили в агентстве.