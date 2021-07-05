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Агентство: Шестнадцать медработников уволены за недочеты в работе

Агентство: Шестнадцать медработников уволены за недочеты в работе В целях обеспечения прозрачности при оценке инвалидности проведены проверки в медучреждениях.
Здоровье
5 июля 2021 г. 13:03
Агентство: Шестнадцать медработников уволены за недочеты в работе

В целях обеспечения прозрачности при оценке инвалидности проведены проверки в медучреждениях.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана.

Агентство постоянно принимает меры по обеспечению прозрачности, объективности и повышению качества предоставляемых услуг в области оценки инвалидности.

В течение первых шести месяцев 2021 года Агентство в рамках своих полномочий провело внутренние проверки в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB), имеющих право выдавать направления на проведение медико-социальной экспертизы.

По результатам проверок от занимаемых должностей в связи с допущенными на работе недочетами были освобождены главврач Сумгайытской городской поликлиники № 3, директора центральных больниц Физулинского, Билясуварского и Агджабединского районов и 12 членов врачебных консультативных комиссий (Городская поликлиника № 19 по г. Баку и Объединенная городская больница № 26).

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Версия на азербайджанском языке On altı vəzifəli tibb işçisi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb

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