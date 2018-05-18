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    Агентство: С 1 июля предприниматели пройдут регистрацию с картой продбезопасности

    Субъекты предпринимательства не будут привлекаться к сертификации для производимой продукции© Report/ Elchin Murad

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "С 1 июля занимающиеся производством пищевой продукции предприниматели будут проходить регистрацию с картой продовольственной безопасности". 

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли. 

    По его словам, субъекты предпринимательства не будут привлекаться к сертификации для производимой продукции: 

    "Согласно закону, участвующие во всех этапах продовольственной цепи в стране субъекты предпринимательства просто пройдут регистрацию продовольственной безопасности и включат свою продукцию в реестр. Что касается предприятий, получивших регистрацию продовольственной безопасности, им предоставят сертификат продовольственной безопасности на экспортируемый товар".

    Г.Тахмазли отметил, что в соответствии с требованиями страны-импортера, если потребуется прохождение государственного фитосанитарного и ветеринарного контроля, Агентство продовольственной безопасности выдаст и этот сертификат: 

    "Регистрация продовольственной безопасности будет осуществляться по принципу "единого окна" ASAN xidmət

    Требующиеся для сертификата пошлины были представлены в Тарифный совет. После утверждения пошлин, их выплата будет производиться в соответствующих центрах ASAN xidmət". 

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