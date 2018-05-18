Агентство: С 1 июля предприниматели пройдут регистрацию с картой продбезопасности

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "С 1 июля занимающиеся производством пищевой продукции предприниматели будут проходить регистрацию с картой продовольственной безопасности".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, субъекты предпринимательства не будут привлекаться к сертификации для производимой продукции:

"Согласно закону, участвующие во всех этапах продовольственной цепи в стране субъекты предпринимательства просто пройдут регистрацию продовольственной безопасности и включат свою продукцию в реестр. Что касается предприятий, получивших регистрацию продовольственной безопасности, им предоставят сертификат продовольственной безопасности на экспортируемый товар".

Г.Тахмазли отметил, что в соответствии с требованиями страны-импортера, если потребуется прохождение государственного фитосанитарного и ветеринарного контроля, Агентство продовольственной безопасности выдаст и этот сертификат:

"Регистрация продовольственной безопасности будет осуществляться по принципу "единого окна" ASAN xidmət.

Требующиеся для сертификата пошлины были представлены в Тарифный совет. После утверждения пошлин, их выплата будет производиться в соответствующих центрах ASAN xidmət".