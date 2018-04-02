Агентство продовольственной безопасности предупредило граждан о ввозимых из Турции товарах

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Министерство продовольствия, земледелия и животноводства Турции провело расследование в связи с производимыми на территории страны продуктами питания.

Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий Агентства продовольственной безопасности (АПБ), согласно проведенному расследованию, в составе продуктов 282 наименований, принадлежащих 173 производителям, были обнаружены не указанные на этикетке продукты и пищевые добавки, вредные для жизни и здоровья граждан.

Агентство составило список 119 наименований товаров, предположительно ввозимых в Азербайджан из Турции.

Из отмеченных в списке пищевых продуктов 17 относятся к мясу и мясным продуктам, 40 – молоку и молочным продуктам, 15 – меду, 40 – растительным маслам, по одному – чаю, пряностям и энергетическим напиткам, 4 – шоколаду, 4 – безалкогольным напиткам, 13 – пищевым добавкам.

Агентство призывает граждан не приобретать указанные в списке товары.