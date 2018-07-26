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    Агентство продбезопасности заявило о необходимости просвещения предпринимателей

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "Структурные подразделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) привлечены к просветительским работам по обучению новым правилам субъектов предпринимательства, участвующих во всех звеньях продовольственной цепи". 

    Об этом Report сообщил глава пресс-службы агентства Мансур Пириев.

    По его словам, со 2 июля агентство приступило к процессу регистрации и ведения госреестра субъектов  предпринимательства, действующих в продовольственной сфере: 

    "В связи с этим в течение дня поступают многочисленные обращения в центры ASAN Xidmət и в Центр поддержки экспорта "Единое окно" при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций. Также поступают многочисленные обращения от предпринимателей непосредственно в соответствующие структурные отделения агентства и на "горячую линию - 1003". Анализ поступающих обращений говорит о том, что наряду с обеспечением исполнений конкретных обращений в ряде случаев имеется необходимость в просвещении субъектов предпринимательства". 

    М.Пириев отметил, что для ускорения процесса просвещения на официальном сайте агентства и его странице в социальной сети Facebook регулярно размещаются просветительские материалы для предпринимателей и потребителей:

    "К делу просвещения также привлечен недавно приступивший к работе Институт продовольственной безопасности".

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