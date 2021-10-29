Агентство продбезопасности запретило ввоз в Азербайджан 64 тонн картофеля из Ирана

23,7 тонны продовольственного картофеля, ввезенного из Ирана в Азербайджан физическим лицом Агаевым Илькином Адиль оглу и 40,45 тонны картофеля, импортированного ООО ZE-DENT, прошли проверку в ходе контрольных мероприятий, проведенных инспекторами Агентст

23,7 тонны продовольственного картофеля, ввезенного из Ирана в Азербайджан физическим лицом Агаевым Илькином Адиль оглу и 40,45 тонны картофеля, импортированного ООО ZE-DENT, прошли проверку в ходе контрольных мероприятий, проведенных инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Как сообщили Report в Агентстве, изъятые образцы были исследованы в лаборатории Института продовольственной безопасности.

Анализ образцов выявил наличие вредных организмов (бактерии вида Ralstonia solanacearum - бурая гниль картофеля). Агентство приняло решение о возвращении в Иран партии продовольственного картофеля общим весом 64,15 тонны.

АПБА продолжает меры по защите здоровья населения и обеспечению безопасности пищевой продукции, и будет пресекать любые незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.