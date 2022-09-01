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Агентство продбезопасности выявило нарушения в 694 объектах общепита 

Агентство продбезопасности выявило нарушения в 694 объектах общепита  Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в 1 195 производственных и торговых предприятиях, объектах общественного питания, осуществляющих деятельность на территории страны.
Здоровье
1 сентября 2022 г. 17:51
Агентство продбезопасности выявило нарушения в 694 объектах общепита 

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели мониторинг в 1 195 производственных и торговых предприятиях, объектах общественного питания, осуществляющих деятельность на территории страны.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе этих проверок было установлено, что на 694 объектах общепита работники не прошли первичный и периодический медицинский осмотр.

Нарушения выявлены на 58% объектах общепита, в которых были проведены проверки.

В ходе проведенного мониторинга у работников объектов торговли и общественного питания выявлен ряд заболеваний, что свидетельствует о том, что медицинское обследование эти работники не проходили.

В рамках мероприятий, направленных на устранение правонарушений, обеспечено принятие решений об отстранении от работы сотрудников, не прошедших медицинское обследование.

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Версия на азербайджанском языке AQTA 1 195 obyektdə yoxlama keçirib, 58 faizində pozuntu aşkarlanıb

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