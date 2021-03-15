Агентство продбезопасности выявило 1 307 нарушений за полтора месяца

С 1 февраля по 14 марта Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело 26 662 мониторинга и выявило 1 307 нарушений.

С 1 февраля по 14 марта Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело 26 662 мониторинга и выявило 1 307 нарушений.

Как сообщает Report, больше всего нарушений по городу Баку выявлено в Хатаинском районе (28), меньше всего - в Гарадагском и Сураханском районах (по 5).

Больше всего нарушений выявлено:

- в связи с несоблюдением контроля за использованием (неиспользование) работниками медицинской маски и непредоставлением медицинской маски – 1 110 (84%);

- в связи с несоблюдением установленных норм плотности на душу населения при приеме клиентов в предприятиях общественного питания – 138 (10%);

В целом, с 25.09.2020 года АПБА осуществила мониторинг 59 336 предприятий общественного питания, функционирующих по всей стране, и выявила 3 408 нарушений.