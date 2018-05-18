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    Агентство продбезопасности проведет мониторинг субъектов продовольственной цепи

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Для предпринимателей, участвующих во всех процессах продовольственной цепи в Азербайджане, будут проведены соответствующие мониторинги и аудиты".

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошкар Тахмазли.

    По его словам, проведены они будут отделом по инспекции и госконтролю агентства: 

    "Аудиторами и экспертами этого отдела будут проведены проверки субъектов предпринимательства, участвующих во всех процессах продовольственной цепи".

    Г.Тахмазли отметил, что инспекции и проверки не преследуют цель препятствовать работе предпринимателей: 

    "Цель агентства заключается в том, чтобы оказать нужную помощь и поддержку субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в Азербайджане. Они должны производить продукцию по международным стандартам. В то же время должны следовать международным нормам и правилам продовольственной цепи, в которой осуществляют деятельность, чтобы здоровью населения страны не угрожала опасность".

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