Агентство продбезопасности прокомментировало слухи о приготовлении донера из человеческого мяса

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана распространило заявление в связи с широким распространением в прессе безответственных заявлений о различных продуктах питания, которые не опираются ни на какие научные источники, факты, серьезные исследования и неоднозначно принимаются гражданами.

Как говорится в заявлении отдела коммуникаций и информационных технологий АПБ, поступившим в Report, в данных материалах утверждается, что в одном из наиболее часто употребляемых продуктов питания – донере присутствует мясо неопознанного происхождения:

"Мы с сожалением сообщаем, что подобные безответственные, не опирающиеся ни на какие факты заявления рождают среди людей панику и смятение. Некоторые лица, называющие себя защитниками прав потребителей, угрожающие предпринимателям проверками, в безответственных интервью не сторонятся даже делать заявления криминального характера о приготовлении донера из мяса мертвых людей".

АПБ заявляет, что совместно с правоохранительными органами будет принимать предусмотренные законом серьезные меры в отношении тех, кто распространяет такие безответственные, вызывающие среди людей панику и смятение слухи.

Было отмечено, что в Агентство не поступало официальных жалоб на пищевые продукты неизвестного происхождения, в том числе донер:

"Еще раз доводим до вашего сведения, что при появлении подозрений не только в связи с донером, но и любым продуктом питания, незамедлительно нужно обратиться в АПБ по номеру (012) 377-00-77 или официально обратиться и сообщить о юридическом адресе производителя этого товара и точке его реализации".