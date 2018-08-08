Агентство продбезопасности предупредило население

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности предупредило население с целью защиты от инфекционных заболеваний животных, которые могут перейти на территорию Азербайджана из других стран.

Как сообщили Report в агентстве, Всемирная организация здравоохранения выявила распространение в грузинском регионе Самцхе-Джавахетия нодулярного дерматита среди крупного рогатого скота.

В связи с этим обратившиеся с целью импорта из этой страны крупного рогатого скота юридические и физические лица должны будут учесть соответствующие требования Всемирной организации здравоохранения.

В то же время для усиления мер по контролю Агентство продовольственной безопасности обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджанав связи с дезинфекцией на пропускных таможенных пунктах транспортных средств, прибывающих из грузинского региона Самцхе-Джавахетия или проезжающих оттуда транзитом.