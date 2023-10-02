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Агентство продбезопасности предупредило компании, перевозящие продукты питания без регистрации

Агентство продбезопасности предупредило компании, перевозящие продукты питания без регистрации Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило действующие без регистрации транспортные компании.
Здоровье
2 октября 2023 г. 12:48
Агентство продбезопасности предупредило компании, перевозящие продукты питания без регистрации

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило действующие без регистрации транспортные компании.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Отмечено, что ООО Bolt Services AZ, ООО Ozio, ООО İndi Market, ООО Bazarstore, ООО Too Far Logistics, ООО iBox и ООО Competo, занимающиеся транспортировкой и доставкой продуктов питания, прошли соответствующую регистрацию.

В ходе проведенных мониторингов выяснилось, что ряд предприятий общественного питания и торговых объектов продолжают сотрудничество с незарегистрированными транспортными компаниями.

Агентство предупреждает, что осуществление деятельности по перевозке продуктов питания без регистрации противоречит законодательству, в то же время в отношении предприятий общественного питания и торговых объектов, сотрудничающих с такими компаниями, будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.

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