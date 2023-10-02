Агентство продбезопасности предупредило компании, перевозящие продукты питания без регистрации

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило действующие без регистрации транспортные компании.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предупредило действующие без регистрации транспортные компании.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Отмечено, что ООО Bolt Services AZ, ООО Ozio, ООО İndi Market, ООО Bazarstore, ООО Too Far Logistics, ООО iBox и ООО Competo, занимающиеся транспортировкой и доставкой продуктов питания, прошли соответствующую регистрацию.

В ходе проведенных мониторингов выяснилось, что ряд предприятий общественного питания и торговых объектов продолжают сотрудничество с незарегистрированными транспортными компаниями.

Агентство предупреждает, что осуществление деятельности по перевозке продуктов питания без регистрации противоречит законодательству, в то же время в отношении предприятий общественного питания и торговых объектов, сотрудничающих с такими компаниями, будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.