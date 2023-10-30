В Баку выявлены нарушения на одном из объектов по продаже алкогольных напитков

В Баку на одном из объектов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков выявлены нарушения.

В Баку на одном из объектов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков выявлены нарушения.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

В агентстве отметили, что по итогам проведенной плановой проверки на объекте оптовой и розничной продажи напитков, расположенном в Насиминском районе Баку, в отношении владельца Махмудова Хайяма Мухаммед оглу был составлен административный протокол.

Протокол был составлен в связи с выявленными нарушениями требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов, а также санитарных норм и правил.

Кроме того, торговый объект функционировал без регистрации безопасности пищевых продуктов, сотрудники объекта не соблюдали условия хранения пищевой продукции.

Также отсутствовала маркировка на азербайджанском языке на ряде продукции. Продажа продукции без соответствующей маркировки была приостановлена.