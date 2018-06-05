Агентство продбезопасности обратилось к производителям продуктов питания

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к производителям продуктов питания.

Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства, участие субъектов предпринимательства, участвующих во всех цепях продовольственной цепи в процессе обеспечения продовольственной безопасности, высоко ценится.

Сообщается, что в этой связи для предпринимателей создаются условия для организации деятельности на основе современных требований на всех этапах продовольственной цепи:

"Агентство, которое с 1 июля этого года приступит к исполнению своих полномочий, зарегистрирует всех субъектов продовольствия, осуществляющих деятельность в стране, в соответствии с законодательством будут проводиться мониторинги, контрольно-проверочные мероприятия, даны соответствующие сертификаты для регулирования согласно законодательству и международным стандартам процессов импорта-экспорта, которые обуславливают развитие экономики страны.

Целью, с одной стороны, является исполнение возложенных на агентство законодательством полномочий, с другой стороны, оздоровить деятельность местных субъектов продовольствия, увеличить производство и экспорт соответствующего международным стандартам качественного продукта, тем самым поддержать устойчивый и интенсивный характер выхода азербайджанских предпринимателей на мировой рынок, увеличить международную потребность в продуктах питания азербайджанского происхождения, добиться повышения имиджа бренда Made in Azerbaijan".

Агентство обращается к предпринимателям и призывает их в своей деятельности соответствовать законодательству и международным стандартам:

"Еще раз заявляем, что рост динамики продаж на внутренних рынках производимых предпринимателями продуктов питания и возможностей экспорта в зарубежные страны непосредственно зависит от качества продукции и соответствия местных и международным требованиям. В то же время в ближайшие месяцы рекомендуется пересмотреть свою деятельность, устранить имеющиеся недостатки, недочеты и ошибки, в этом деле выражается готовность оказать любую методическую поддержку".