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    Агентство продбезопасности обратилось к производителям продуктов питания

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к производителям продуктов питания.

    Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства, участие субъектов предпринимательства, участвующих во всех цепях продовольственной цепи в процессе обеспечения продовольственной безопасности, высоко ценится.

    Сообщается, что в этой связи для предпринимателей создаются условия для организации деятельности на основе современных требований на всех этапах продовольственной цепи: 

    "Агентство, которое с 1 июля этого года приступит к исполнению своих полномочий, зарегистрирует всех субъектов продовольствия, осуществляющих деятельность в стране, в соответствии с законодательством будут проводиться мониторинги, контрольно-проверочные мероприятия, даны соответствующие сертификаты для регулирования согласно законодательству и международным стандартам процессов импорта-экспорта, которые обуславливают развитие экономики страны.

    Целью, с одной стороны, является исполнение возложенных на агентство законодательством полномочий, с другой стороны, оздоровить деятельность местных субъектов продовольствия, увеличить производство и экспорт соответствующего международным стандартам качественного продукта, тем самым поддержать устойчивый и интенсивный характер выхода азербайджанских предпринимателей на мировой рынок, увеличить международную потребность в продуктах питания азербайджанского происхождения, добиться повышения имиджа бренда Made in Azerbaijan".

    Агентство обращается к предпринимателям и призывает их в своей деятельности соответствовать законодательству и международным стандартам:

    "Еще раз заявляем, что рост динамики продаж на внутренних рынках производимых предпринимателями продуктов питания и возможностей экспорта в зарубежные страны непосредственно зависит от качества продукции и соответствия местных и международным требованиям. В то же время в ближайшие месяцы рекомендуется пересмотреть свою деятельность, устранить имеющиеся недостатки, недочеты и ошибки, в этом деле выражается готовность оказать любую методическую поддержку".

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