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Агентство продбезопасности обратилось к населению

Агентство продбезопасности обратилось к населению Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к населению в связи с праздничными днями.
Здоровье
1 января 2023 г. 13:03
Агентство продбезопасности обратилось к населению

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к населению в связи с праздничными днями.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В праздничные дни при приготовлении пищи необходимо соблюдать ряд правил безопасности, так как несоблюдение правил может быть чревато рядом негативных последствий. Во избежание случаев пищевого отравления приготовленные блюда не рекомендуется хранить в течение длительного времени".

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики призывает граждан быть осторожными при покупке новогодних подарочных упаковок со сладостями и в случае сомнений относительно их состава, срока годности и условий хранения сообщить об этом в колл-центр 1003.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA bayram günlərində qidalanma ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

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