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    Агентство продбезопасности обнародовало результаты мониторингов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обнародовало результаты мониторингов, проведенных в пунктах забоя скота.

    Как сообщили Report в агентстве, с мая этого года начались мониторинги во всех субъектах предпринимательства, участвующих на всех этапах продовольственной цепи, а также в пунктах забоя скота.

    Мониторинги охватывают изучение существующей ситуации по обеспечению населения здоровыми и безопасными продуктами питания, а также включают просветительскую работу, связанную с централизованной деятельностью по разделке мяса.

    В результате проведенных мониторингов, наряду с изучением ситуации в связи с забоем скота на территории страны, сотрудниками агентства был определен объем ежедневного потребления мяса по регионам. По предварительным результатам исследования, в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе установлены пункты забоя животных, отвечающие ветеринарно-санитарным нормам.

    Отметим, что в настоящее время мониторинги продолжаются и список пунктов забоя, отвечающих требованиям разделки животных, периодически будет обновляться и будет доведен до сведения общественности.

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