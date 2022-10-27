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Агентство продбезопасности об объемах утилизированной продукции

Агентство продбезопасности об объемах утилизированной продукции В результате контрольных мероприятий, проведенных Агентством продовольственной безопасности за 9 месяцев этого года, деятельность 345 предприятий была ограничена до устранения недочетов, обеспечена санация 131 предприятия.
Здоровье
27 октября 2022 г. 12:36
Агентство продбезопасности об объемах утилизированной продукции

В результате контрольных мероприятий, проведенных Агентством продовольственной безопасности за 9 месяцев этого года, деятельность 345 предприятий была ограничена до устранения недочетов, обеспечена санация 131 предприятия.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что за 9 месяцев этого года в общей сложности было утилизировано 1972 тонны, 297146 литров и 37 902 единицы продукции, относящейся к продовольственной безопасности, ветеринарному и фитосанитарному контролю.

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