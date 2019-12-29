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Агентство продбезопасности Азербайджана уволило около 100 сотрудников

Агентство продбезопасности Азербайджана уволило около 100 сотрудников

В течение полутора лет было уволено около 100 сотрудников Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель агентства Горхмаз Тахмазли.

По его словам, уволенные сотрудники не справлялись со своими обязанностями: "Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру в связи с негативными явлениями. В деятельности троих сотрудников выявлены нарушения законности. В настоящее время они несут ответственность за содеянное. Лица, допустившие нарушение законности в своей работе, будут наказаны в порядке, установленном законом".

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