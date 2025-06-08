Агентство продбезопасности Азербайджана: Партия с несоответствием не была ввезена в страну

Федеральная служба по надзору

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) распространила информацию о выявлении несоответствия в партии сосисок под товарным знаком "Папа может" с датой производства 23.04.2025, произведенных в этой стране.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

АПБА отметило, что указанная в информации партия продукции не была импортирована в страну, и в результате проверок, проведенных при импорте других партий продукции под этим товарным знаком, никаких несоответствий выявлено не было.

"Агентство продолжает осуществлять риск-ориентированные контрольные меры в отношении импортируемых в страну пищевых продуктов", - добавили в ведомстве.