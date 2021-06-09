Агентство: Приводящие к инвалидности заболевания будут лечиться бесплатно

"В настоящее время количество медицинских услуг, включенных в пакет услуг обязательного медицинского страхования, составляет 2 550. Ведется работа по регулярному обновлению списка и включению в него новых медицинских услуг, каждый год ожидаются серьезные

"В настоящее время количество медицинских услуг, включенных в пакет услуг обязательного медицинского страхования, составляет 2 550. Ведется работа по регулярному обновлению списка и включению в него новых медицинских услуг, каждый год ожидаются серьезные изменения".

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента урегулирования медицинских претензий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов.

"Таким образом, ожидается, что в пакет будет добавлено более 300 новых медицинских услуг", - сказал представитель агентства. Потребность в дополнении новых медицинских услуг формируется на основании обращений граждан. На основе статистического анализа определяется добавление или исключение той или иной медицинской услуги из пакета".