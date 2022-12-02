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Агентство: При покупке консервированной продукции следует обращать внимание на состояние упаковки

Агентство: При покупке консервированной продукции следует обращать внимание на состояние упаковки При покупке консервированных овощей, рыб, мяса и др. следует обращать внимание на состояние упаковки.
Здоровье
2 декабря 2022 г. 16:11
Агентство: При покупке консервированной продукции следует обращать внимание на состояние упаковки

При покупке консервированных овощей, рыб, мяса и др. следует обращать внимание на состояние упаковки.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Многие люди заготавливают консервы в домашних условиях: “Неправильный процесс консервирования приводит к пищевым отравлениям, в том числе ботулизму, который может привести к летальному исходу. Консервы портятся, если во время производства не соблюдаются санитарно-гигиенические правила, параметры стерилизации, режим хранения или герметичность тары".

"При использовании консервов домашней заготовки необходимо очень строго соблюдать соответствующие правила гигиены и безопасности. Отметим, что не только домашние консервы, но и продающиеся в магазинах промышленные консервы могут вызывать отравления. При покупке в магазинах консервированных овощей, рыб, мяса и др. следует обращать внимание на упаковку", - отметили в АПБА.

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Версия на азербайджанском языке AQTA-dan xəbərdarlıq: "Dükanlardan tərəvəz, balıq, ət konservləri alındıqda, qablaşmaya fikir verilməlidir"

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