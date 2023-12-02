АПБА: Предлагаемый покупателям препарат Samyun Wan опасен для здоровья

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в рамках проводимого мониторинга направило на лабораторное исследование образцы препарата Samyun Wan, предлагаемого на электронных торговых площадках покупателям в качестве биологически а

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в рамках проводимого мониторинга направило на лабораторное исследование образцы препарата Samyun Wan, предлагаемого на электронных торговых площадках покупателям в качестве биологически активной пищевой добавки (БАД) для набора веса.

Как сообщили Report в АПБА, в составе препарата было обнаружено химическое вещество, запрещенное к использованию при производстве БАДов, которое может привести к серьезным осложнениям в организме человека.

В Агентстве отметили, что препарат Samyun Wan был ввезен в Азербайджан незаконно и напомнили, что БАДы ввозятся на территорию страны на основании выданных агентством сертификатов: "В этой связи просим граждан при покупке БАДов требовать от продавца сертификат Агентства продовольственной безопасности, а при его отсутствии звонить на горячую линию АПБА по телефону 1003".