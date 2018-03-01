Агентство по продбезопасности Азербайджана дало старт просветительским акциям

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана дало старт широкомасштабным и долгосрочным просветительским акциям среди населения.

Как сообщили Report в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства, будут реализованы проекты социальной ответственности под названиями “Продовольственная безопасность в 5-ти шагах”, “Звенья пищевой цепи”, “Правила подготовки контейнера для еды для детей”.

Цель акций направлена на то, чтобы объяснить понятие продовольственной безопасности потребителям пищевых продуктов всех возрастных групп, привить малолетним детям – будущему Азербайджана – первоначальные нормы и правила гигиены.

В подготовленных просветительских материалах отражены пищевая цепь по принципу "с огорода на стол", основные моменты при подготовке портфеля для еды для детей, правила достижения в быту пищевой безопасности по простым правилам.

Агентство нацелено объяснить термины продовольственной безопасности в простой форме широкой аудитории, в рамках проекта информативные материалы будут распространены в учебных заведениях, наиболее посещаемых общественных, служебных объектах и объектах общепита.