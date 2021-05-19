Агентство: Пластические операции не входят в обязательное медицинское страхование

"Если гражданин испытывает проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки, в этом случае операция включена в список медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования".

"Если гражданин испытывает проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки, в этом случае операция включена в список медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования".

Как передает Report, об этом сообщила координатор отдела обращений граждан Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Наргиз Гаджиева.

Она отметила, что эстетические и пластические операции не входят в список услуг: "Ведется работа по совершенствованию конверта услуг".