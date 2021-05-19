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Агентство: Пластические операции не входят в обязательное медицинское страхование

Агентство: Пластические операции не входят в обязательное медицинское страхование "Если гражданин испытывает проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки, в этом случае операция включена в список медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования".
Здоровье
19 мая 2021 г. 15:59
Агентство: Пластические операции не входят в обязательное медицинское страхование
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"Если гражданин испытывает проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки, в этом случае операция включена в список медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования".

Как передает Report, об этом сообщила координатор отдела обращений граждан Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Наргиз Гаджиева.

Она отметила, что эстетические и пластические операции не входят в список услуг: "Ведется работа по совершенствованию конверта услуг".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: Plastik və kosmetik tərkibli əməliyyatlar icbari tibbi sığortaya daxil deyil

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