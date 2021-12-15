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Агентство: Направления в частные медучреждения выдаются только в экстренных случаях

Агентство: Направления в частные медучреждения выдаются только в экстренных случаях 17:05
Здоровье
15 декабря 2021 г. 17:30
Агентство: Направления в частные медучреждения выдаются только в экстренных случаях

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию разъяснило причину, по которой гражданину, страдающему лапароскопической холецистэктомией, не было выдано направление на операцию в учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета.

Как сообщает Report, начальник отдела направлений Ариф Акперов отметил, что контракт агентства с этой клиникой активен.

“Отдел экспертизы агентства рассмотрел историю болезни этой пациентки. В результате было установлено, что представленные лабораторные анализы и другие обследования дают основание полагать, что операция не срочная. Кроме того, указанный вид операций выполняется в государственных медучреждениях. По этой причине пациенту было отказано в предоставлении направления на операцию в частном медучреждении. Направления в частные медучреждения выдаются только в экстренных случаях и для операций, которые не выполняются в государственных больницах", - подчеркнул он.

Отметим, что пациент, имя которого не называется, не получил направление и был прооперирован в учебно-хирургической клинике АМУ за свой счет. Врач-хирург клиники Мубариз Алиев поделился публикацией о том, что агентство не выдало направление, и выразил недовольство этим решением.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik bəzi xəstələrə özəl klinikalara göndəriş verilməməsinin səbəbini açıqlayıb

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